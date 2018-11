Pazderski: SPD-Senator lässt Polizeistatistik fälschen - wer noch?

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher GeorgPazderski befürchtet, dass die Fälschung von unliebsamenPolizeistatistiken weiter um sich greifen könnte bzw. schon um sichgegriffen hat. Hintergrund sind aktuelle Presseberichte, dass dieSenatsinnenverwaltung in Berlin bewusst Informationen zurückgehaltenhat:"Dass jetzt erstmals nachgewiesene absichtliche Auslassen vonganzen Delikten aus der Statistik ist vorsätzliche Desinformation. Imaktuellen Fall wurde Gewalt gegen Polizeibeamte begrifflichumetikettiert und dann komplett unter den Tisch gekehrt. Das ist eindreister Schlag ins Gesicht aller Polizisten und erinnert an übleLügenpropaganda längst vergangener Zeiten.Nun stellt sich die Frage, wie viele derartige Fälle nochunentdeckt sind? Die offensichtliche Verachtung linksgerichteterPolitiker für Uniformträger und die Angst des Establishments vor derWirkung von ungeschminkten Polizeistatistiken auf die Bürger lässtdies leider vermuten.Die AfD fordert darum, die in den Ländern und im Bund vorliegendenDaten über Verbrechen auf den Prüfstand zu stellen, das Dunkelfelddahinter wissenschaftlich präzise auszuleuchten und die Tätergruppensowie deren Motive nicht länger zu verschweigen oder umzudeuten. Nurso kann endlich die ganze Wahrheit ans Licht kommen."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell