Pazderski: Rückkehrerprogramm setzt falsche Anreize für künftige Migrantenströme

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher GeorgPazderski kritisiert die Millionen-Förderung der Bundesregierung,ausreisepflichtige Migranten mit einer Prämie zur Ausreise zumotivieren:"Das Rückkehrerprogramm der Bundesregierung setzt völlig falscheAnreize für sowieso ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber mitgeringer Bleibeperspektive. Wer mit einer geringen Bleibeperspektiveoder gar mit einem negativen Asylbescheid sich immer noch inDeutschland aufhält, gehört zwingend abgeschoben - von derBundespolizei oder der Bundeswehr. Ohne die Zahlung einer Prämie.Deutschland darf die illegalen Migranten nicht für ihre illegaleEinreise belohnen. Ohnehin tragen die deutschen Steuerzahler bereitsdie Verfahrens- und die Ausreisekosten.Die Rückkehrerprämie sendet ein fatales Signal an die Menschen imMittleren und Nahen Osten und Afrika, die sich erst noch auf den Wegnach Deutschland und Europa machen wollen. Zudem stellt sich dieFrage, wer kontrolliert, ob Migranten, die das Rückkehrerprogrammbereits in Anspruch genommen haben, nicht in unser Land zurückkehrenund erneut in ein Asylverfahren eintreten."