Pazderski: Rigorose Abschiebepraxis statt Rückkehrgeld für freiwillige Ausreise

Zu den Angaben des BAMF, nach der rund 55.000Asylbewerber dieses Jahr freiwillig Deutschland wieder verlassenhaben, erklärt AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski:"Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer ist angesichts der nach wievor exorbitant hohen Einwanderung nach Deutschland verschwindendgering und fällt kaum ins Gewicht, zumal noch mehr als eine halbeMillion abgeschoben werden müssen. Besonders absurd und kurzsichtigist der hohe finanzielle Anreiz, den die Bundesregierung geschaffenhat, damit die illegalen Migranten freiwillig wieder zurückkehren inihr Heimatland: So wird ihnen die komplette Heimreise finanziert undein sogenanntes Rückreisegeld in bar mit auf den Weg gegeben.Dieser finanzielle Anreiz stellt nicht nur eine Verschwendung vonSteuergeldern dar, er öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. Denn werkontrolliert, dass die Rückreisewilligen nicht noch einmal einreisen,um erneut Geld zu kassieren? Dieses bereits entstandeneGeschäftsmodell des Pendelns zwischen Deutschland und dem Heimatlandist Folge des völlig unsinnigen Rückreisegeldes.Die illegalen Migranten müssen stattdessen erkennungsdienstlicherfasst, lückenlos registriert und abgeschoben werden, so dass sienicht wieder nach Deutschland einreisen können. Der goldeneHandschlag des deutschen Steuerzahlers, sie freiwillig zur Ausreisezu bitten, ist völlig fehl am Platz und zeigt einmal mehr, dass dieseRegierung sukzessiv und ohne Not das Gewaltmonopol des Staatesaufgibt. Das Rückkehrgeld muss umgehend abgeschafft werden undendlich eine rigorose Abschiebepraxis her."