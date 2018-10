Pazderski: Regierungswilligkeit demonstrieren, Regierungsfähigkeit sicherstellen - Die AfD auf dem Weg zu direkter politischer Verantwortung für Deutschland

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher sowieBerliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski hat seinPositionspapier "Regierungswilligkeit demonstrieren,Regierungsfähigkeit sicherstellen. Die AfD auf dem Weg zu direkterpolitischer Verantwortung für Deutschland" vorgelegt:http://ots.de/IHNTe0Seine Überlegungen kommentiert Pazderski wie folgt:"Gegenüber Januar 2018 hat sich die Lage deutlich verändert. AfDund Grüne gewinnen, CDU, CSU und SPD verlieren, FDP und Linksparteistagnieren. Die Gewinne der Grünen sind kein Zufall, sondern von denMedien herbeigeredet. Zudem setzen sich die Altparteien gegenüber denGrünen nicht mehr ab, sondern buhlen um sie als Regierungspartner.Wann haben sich CDU, CSU, SPD und FDP zum letzten Mal klar unddeutlich im Grundsätzlichen von den Grünen abgegrenzt, egal ob aufBundesebene oder im Land Berlin? Das Dilemma der SPD ist, dass siezugleich nach rechts und nach links Stimmen verloren hat und weiterverliert. Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen wird die Unionvor dem gleichen Dilemma stehen: sie verliert an die AfD wie an dieGrünen, nach rechts und nach links zugleich. Strategisch ist das eineNo-Win-Situation. Denn es gibt kaum einen strategischen Ansatz, derdie gleichzeitige Rückgewinnung von Wählern ermöglicht, die nachlinks und rechts verloren gegangen sind.Das Sechsparteiensystem, bei dem der Abstand zwischen den Parteienimmer geringer wird, hat sich stabilisiert. Ein solches System wirddysfunktional, wenn auf Dauer eine der Komponenten, in diesem Falldie AfD, aus Koalitionsüberlegungen systematisch ausgeschossen wird.Das wird sich im kommenden Jahr in den neuen Bundesländern erstmalsin aller Schärfe zeigen. Dreier- und Viererkoalitionen werdenunvermeidlich, wenn man die AfD um jeden Preis draußen vorhaltenwill. Das erschwert ein klares Regierungsprofil und schadet allenbeteiligten Parteien. Profitieren wird davon die AfD.Angesichts der politischen Verhältnisse hat sich auch in der AfDdie Meinung zur Übernahme von Verantwortung geändert. DieRegierungswilligkeit in der AfD wächst. Die Berliner AfD-Fraktion imAGH ist dabei mit dem "Berliner Kurs" der Schrittmacher gewesen. Wirhaben in Berlin aber auch gesagt: Regierungswilligkeit ist die eineSache, Regierungsfähigkeit ist die andere. Beides musszusammenpassen, damit man nicht von den Altparteien über den Tischgezogen wird. In Berlin setzte wir darauf, möglichst bald auch dieRegierungsfähigkeit der AfD herzustellen. Wir erweitern unsereThemenpalette, werben Mitglieder, grenzen uns vom rechten Rand ab,setzen auf die Mitarbeit in der Bürgergesellschaft, werdenprofessioneller, verpflichten qualifiziertes Personal. Das ist dieHerausforderung für die AfD in den kommenden Jahren im Bund und imLand. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, damit wir für den Tag Xbereit sind. Das geht nicht über Nacht.Es geht nicht darum, dass die AfD "nett" oder "zahm" wird. Wirbrauchen unsere Ecken und Kanten und auch die Provokation, umDenkprozesse jenseits alter eingefahrener Raster in Gang zu setzen.Die Regierungsbeteiligung der AfD wird nicht dadurch zum Themawerden, weil wir "artig" sind, sondern weil es die Zahlen so wollen.Eine Partei, die derzeit rund 10 Millionen Deutsche wählen würden,die kann man auf Dauer nicht ausschließen. Die Altparteien werdennicht auf uns zukommen, weil sie uns mögen, sondern weil sie unsbrauchen.Nach Lage der Dinge kommen derzeit nur CDU, CSU und FDP alsKoalitionspartner der AfD infrage. Nur hier gibt es bei aller Kritikam Wirken dieser drei Parteien ausreichend Schnittmenge, um zuKompromissen zu kommen (z.B. bei Wohnungsbau, Verkehrspolitik,Bildungspolitik). Die SPD käme nur dann infrage, wenn sie sich vonihren 68ere-Erbe löst, also wieder auf die kleinen Leute zugeht,statt auf akademisierte Minderheiten und deren Befindlichkeiten zusetzen. Es kann bezweifelt werden, dass die SPD dazu die Kraft hat.Zudem läuft ihr die Zeit davon.Wir sind in Berlin bereit, 2021 eine Alternative zu Rot-Rot-Grünzu unterstützen, wenn dabei wesentliche Forderungen der AfDberücksichtigt werden. An uns wird eine bürgerliche Regierung nichtscheitern. Aber ich befürchte, dass CDU und FDP in Berlin noch nichtso weit sind. Die CDU träumt immer noch davon , stärkste Partei zuwerden und sich dann mit den gerade in Berlin besonders linken Grünenins Bett zu legen - oder sogar wieder mit der gleichen SPD, die 2016die CDU abgewatscht hat. Die FDP trottet der CDU hinterher, ohneeigene Akzente zu setzen. Wahrscheinlich müssen CDU und FDP in Berlin2021 noch einmal bitteres Lehrgeld zahlen, bevor sie umdenken können.Umso mehr Zeit hat die AfD, ihre Regierungsfähigkeit herzustellen."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell