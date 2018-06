Pazderski: Online-Soldaten-Liederbuch untergräbt Moral der Truppe

Berlin (ots) - Zu dem Vorhaben des Verteidigungsministeriumkünftig das Liederbuch "Soldaten singt" nur noch im Intranet seinenSoldaten zur Verfügung zu stellen, erklärt der stellvertretendeAfD-Bundesvorsitzende Georg Pazderski:"Mit solchen vollkommen absurden Maßnahmen untergräbt die Führungim Verteidigungsministerium die Moral und den Zusammenhalt der Truppeund entfernt sich mental immer weiter von den Soldaten", sagt GeorgPazderski, stellvertretender AfD-Bundesprecher. "Noch im vergangenenJahr wurden an die Soldaten Liederbücher ausgegeben, wenn sie eswünschten. Heute sollen sie Laptops und Handys mit ins Feld nehmen,um im Manöver oder im Einsatz Lieder zu singen!? Das ist nichtpraktikabel, und passt zu so vielen anderen Fehlentscheidungen, mitdenen Frau von der Leyen und ihre Führungsriege die Truppedrangsalieren.Drohnen ohne Waffen, keine Hubschrauber für die Übungsflugstundender Piloten oder nicht einsetzbare U-Boote - die Mängelliste derBundeswehr ist schon so lang, da fällt das fehlende Liederbuch wohlnicht weiter auf, aber es schmerzt, dass unsere Soldaten nicht mehrWertschätzung entgegen gebracht wird", kritisiert Pazderski.Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell