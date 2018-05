Pazderski: Merkel ohne Verständnis für die Bundeswehr

Berlin (ots) - Der Kanzlerin fehlt jeder Respekt vor derBundeswehr. Das deutet Die Welt heute in ihrem Bericht über eineTagung der Führung der Streitkräfte an, auf der Merkel gesprochenhat. Georg Pazderski, stellvertretender AfD-Bundessprecher, istalarmiert angesichts dieser Entwicklung."Dieser herablassende Ton Merkels gegenüber der Bundeswehrführungpasst zu ihrem vollkommen gleichgültigen Umgang mit unseren Soldatenim Alltag wie im Einsatz. Zwar macht die Kanzlerin vageVersprechungen, den Verteidigungshaushalt bis 2025 anheben zu wollen.Die inkompetente politische Führung allen voran durch Ministerin vonder Leyen stellt sie jedoch nicht in Frage. Wirkliche Verbesserungender prekären Lage sind damit nahezu ausgeschlossen.Es drohen weitere Fehlinvestitionen in schlecht geplanteRüstungsprojekte, überflüssige Auslandseinsätze oder Feldanzüge fürSchwangere, während die Fähigkeiten zur Landesverteidigung vollkommenzusammenbrechen. Die Bundesregierung ist völlig ahnungslos, waswirklich erforderlich ist, um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehrwiederherzustellen. Unsere Streitkräfte brauchen endlich einekompetente politische Führung, die hinter den Soldaten steht und diedeutschen Sicherheitsinteressen vertritt."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell