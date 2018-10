Pazderski: Meinungsdiktatorin Barley liegt falsch

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher GeorgPazderski weist den Vorwurf von Justizministerin Barley aufsSchärfste zurück, der AfD ginge es bei ihren Online-Meldeportalen"Neutrale Schule" um organisierte Denunziation:"Dass ausgerechnet die Bundesjustizministerin unsere sehrerfolgreich gestarteten Meldeportale 'Neutrale Schulen´ alsdiktatorisches Mittel bezeichnet, ist vollkommen absurd. In Wahrheitsind die Online-Portale in Berlin, Brandenburg, Hamburg oderNiedersachsen unbedingt notwendig, weil in vielen Schulen von Lehrernnur noch ein einseitiges links-grünes Weltbild verbreitet undgeduldet wird. Dieses undemokratische Meinungsklima gilt es zudurchbrechen. Lehrer, die mit 'Fuck AfD´-T-Shirt unterrichten, habenin Schulen nichts zu suchen.Durch unsere Portale wird zudem kein Lehrer an einen öffentlichenPranger gestellt. Sie sind vielmehr eine Chance, Missständenachhaltig zu beseitigen. Denn viele Eltern haben Angst, dass einelehrerkritische Meldung bei der Schulleitung oder deren vorgesetzterBehörde Nachteile für ihr Kind nach sich zieht. Dieser höchstbedenkliche Umstand hat in der Tat diktatorische Züge, denen wir mitunseren Portalen entgegentreten. Unser Ziel ist, dass alle Lehrerpolitisch neutral, objektiv und ohne linke Schlagseite und AfD-Hassunterrichten."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell