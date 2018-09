Pazderski: Kein Bundeswehreinsatz in Syrien

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher GeorgPazderski hat Verteidigungsministerin von der Leyen dafür kritisiert,dass sie prüfen lässt, ob die deutsche Luftwaffe in Syrien eingesetztwerden könnte:"Dass die Vereinigten Staaten von Amerika Deutschland anfragen,sich an Vergeltungsschlägen der internationalen Allianzen zubeteiligen, ist naheliegend. Die USA unterstreichen so, dassDeutschland sich in Sicherheitsangelegenheiten künftig nicht mehr ausder Verantwortung ziehen und blind auf die USA verweisen kann. Bevoraber die Bundeswehr sich neben Mali und Afghanistan an weiterenrobusten internationalen Einsätzen beteiligt, muss erst dieEinsatzbereitschaft der Streitkräfte wieder hergestellt werden. Dennunter von der Leyens Führung hat die Bundeswehr den Anschluss an dieinternationalen Standards verloren. Es fehlt an Material, Personalund in der Folge leidet auch die Moral. Darum fordert die AfD, dassDeutschland sich aus dem syrischen Bürgerkrieg heraushält."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell