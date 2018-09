Pazderski: Fake-Video gegen AfD - was wir bisher herausgefunden haben

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher GeorgPazderski, erklärt, was in der Affäre um das Anti-AfD-Fake-Videobisher herausgefunden werden konnte:"Am vergangenen Freitag wurde für ein Online-Angebot von ARD undZDF ein Film gedreht. Das bestätigte der federführende Sender SWR aufNachfrage von Journalisten. Ausgeführt wurde die Produktion nachInformationen des Bezirksamtes Lichtenberg von der Berliner FirmaSteinberger Silberstein GmbH. Zudem war mindestens eine weitereAgentur damit beauftragt, Komparsen für das Video anzuwerben.Die Berliner AfD prüft derzeit, eine einstweilige Verfügung gegendie Veröffentlichung des Fake-Videos zu beantragen und hat zudemerste rechtliche Schritte gegen die Täter eingeleitet: 1.zivilrechtlich wegen Urheberrechtsverletzung durch die unerlaubteNutzung eines kaum verfremdeten Parteilogos und 2. strafrechtlichwegen Vortäuschung einer Straftat, mit dem Ziel die AfD zuverleumden. Denn nichts anderes ist die Hetzjagd von falschenSkinheads auf einen schwarzen Schauspieler, die auf demAnton-Saefkow-Platz in Lichtenberg inszeniert wurde."Warum diese Hetze? Darüber wollten wir mit den Produzentensprechen:https://www.youtube.com/watch?v=I91gAaovVZg&feature=youtu.be.Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell