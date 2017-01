Pazderski: Ethnisches Profiling ist unerlässlich

Berlin (ots) - Zur Debatte um die Kriminalitätsbekämpfung in derAsylkrise erklärt AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski:"Um Straftaten rechtzeitig erkennen und verhindern zu können, istgrößtmögliche Aufklärung unerlässlich. Nur wenn die Polizei genauweiß wie sich ein kriminelles Umfeld zusammensetzt und durch welcheVerhaltensmuster es sich charakterisiert, kann sie effektiv dagegenvorgehen.Gerade in Zeiten der Asylkrise, in der die Straftaten durchMigranten enorm angestiegen sind, muss das 'Ethnische Profiling'unbedingt in den Polizeiwerkzeugkasten hineingehören. Hätte diePolizei in der Silvesternacht in Köln nicht auf Verdacht die tausendmeist nordafrikanischen Männer gestoppt und zurückgeschickt, wäre esmit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erneut zuMassenvergewaltigungen gekommen.In Berlin, wo die kriminellen Zustände besonders unerträglichsind, fordert die AfD in ihrem 'Konzeptpapier zur Verbesserung derInneren Sicherheit'* genau dies als eines von vielen dringendnotwendigen Maßnahmen zur Terror- und Kriminalitätsbekämpfung.Im Prinzip gilt: Wenn wir nicht wissen, wer oder welche Gruppenfür begangene Straftaten verantwortlich zeichnen, können wir sienicht effektiv bekämpfen. Daher muss auch jede Kriminalitätsstatistikden Migrationshintergrund der Täter ausweisen können. Alles anderewäre fahrlässige Augenwischerei und eine Behinderung derPolizeiarbeit.Das 'Ethnische Profiling', also ein klares Durchleuchten derTäter, kann aber auch dabei helfen, mit Vorurteilen aufzuräumen. Eshilft, vorurteilsfrei die Fakten zur besseren Sicherheit unsererBürger analysieren zu können. Dieses unerlässliche Werkzeug darfnicht länger aus falschem Gutmenschentum, schädlicher politischerKorrektheit oder ideologischer Verblendung verteufelt werden."*http://afd-fraktion.berlin/wp-content/uploads/2017/01/Konzeptpapier-zur-Verbesserung-der-Sicherheitslage-und-Abwehr-von-Terror-in-Berlin-Stand-5.1.17-1.pdfPressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell