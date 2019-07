Pazderski: Bundestag bunkert sich ein aus Angst vor den Folgen der eigenen Politik

Berlin (ots) - Der erste stellvertretende Bundesvorsitzende derAfD, Georg Pazderski, kritisiert die Pläne des Bundestags für weitereSicherheitsmaßnahmen am Reichstagsgebäude scharf:"Dass der Bundestag sich jetzt mit einem zehn Meter breiten Grabenund 2,50 Meter hohen Zäunen auf dem Platz der Republik geradezueinbunkern will, ist unerträglich. Das Parlament zeigt, dass es sichvor den Folgen der eigenen Politik fürchtet, die durchunkontrollierte Masseneinwanderung Gewalt und Terror nach Deutschlandgebracht hatInsbesondere der geplante Graben zeugt von einer erschreckendenGeschichtsblindheit: Solche so genannte 'Aha-Gräben' wurde von derDDR im Grenzgebiet zur Bundesrepublik und zu West-Berlin eingesetzt.Dass der Deutsche Bundestag sich nicht scheut, dieses Mittel einermenschenverachtenden Diktatur einzusetzen, ist ein katastrophalesZeichen.Letztlich ist dieses Einbunkern zynisch, denn die Parlamentariergeben Millionen für die eigene Sicherheit aus, während die Bürgerdieses Landes den Konsequenzen ihrer Katastrophenpolitik ungeschütztausgesetzt sind. Noch bürgerferner kann man kaum sein."Pressekontakt:presse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell