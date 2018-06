Pazderski: Baukindergeld ohne Beschränkungen

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundesprecher GeorgPazderski hat die jüngsten Regierungspläne zum Baukindergeldkritisiert:"Die geplante Reduzierung des Baukindergeldes ist eine Sanierungdes Sozialhaushaltes auf dem Rücken der traditionellen deutschenFamilie mit Vater, Mutter und Kindern. Während Hundertausende vonWirtschaftsflüchtlingen tagtäglich mit vielen Millionen Eurounterstützt werden, soll bei unseren Familien nun der Rotstiftangesetzt werden. Eine Förderobergrenze von 120 QuadratmetrenWohnfläche ist nicht zeitgemäß. Die Folge wären unter anderemMini-Kinderzimmer jenseits der Lebenswirklichkeit des Jahres 2018.Das ist keine Förderpolitik mehr, sondern grenzt schon anFamilienhass.Wir fordern von der Bundesregierung, das Baukindergeld so zubelassen wie es vereinbart wurde, also Unterstützung unabhängigdavon, wie groß die geplante Wohnfläche ist. Für die AfD stehtdarüber hinaus ein Gesamt-Hilfspaket für deutsche Familien in Fokus:Dazu zählen neben dem Baukindergeld u. a. Steuerentlastungen durchFamiliensplitting, Ehestart-Kredite mit Teilerlass für jedes Kindsowie ein BAföG-Rückzahlungserlass für junge Familien. DieBundesregierung muss endlich Partei für die deutsche Familien - derKeimzelle unserer Gesellschaft - ergreifen!"Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell