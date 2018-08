Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher GeorgPazderski kritisiert die Zusage des Bundesinnenministeriums, 50Migranten der "Aquarius" in Deutschland aufzunehmen:"Die Entscheidung der Bundesregierung, 50 Migranten desSchlepperbootes 'Aquarius' aufzunehmen, ist ein fatales Signal. Mitihrer Zusage animiert die Bundesregierung kriminelle Schlepperbandenzum Weitermachen und Flüchtlinge nach Deutschland aufzubrechen unddabei ihr Leben auf See zu riskieren. Beidem muss rigoros ein Riegelvorgeschoben werden! Auch wenn bei 141 Betroffenen eine Verteilunginnerhalb Europas zu funktionieren scheint, sind die Folgen fatal:Alle beteiligten Länder machen sich erpressbar, sobald die nächstenMigranten kommen.Wir fordern: Alle Migranten, die vor der afrikanischen Küsteaufgegriffen werden, müssen in den nächsten afrikanischen Hafenzurückgebracht werden, um Nachahmer abzuschrecken und den Schlepperndas Handwerk zu legen. Schlepperschiffe wie die 'Aquarius' müssen ausdem Verkehr gezogen und die Besatzungen hinter Gitter gebrachtwerden."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell