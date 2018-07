Pazderski: Das Asylpaket der Großen Koalition ist eine reine Luftnummer

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundesprecher GeorgPazderski kritisiert das von der Großen Koalition vorlegte Asylpaketscharf:"Das nun ausbaldowerte x-te Asylpaket der Großen Koalition isteine reine Luftnummer, um die bayrischen Wähler und den deutschenSteuerzahler in Sicherheit zu wiegen und den falschen Eindruck zuerwecken, man habe die Migrantenströme jetzt aber nun wirklich imGriff. Die Große Koalition will nun Migranten, die bereits in einemanderen EU-Land registriert worden sind, dorthin zurückschicken, ohneaber mit Italien, Ungarn oder Griechenland tragfähige bilateraleAbkommen ausgehandelt zu haben.Illegal einreisende Migranten sollen künftig in vermutlichunzureichend bewachten Transferzentren und mit Rechtsbetreuung aufKosten des deutschen Steuerzahler an der Grenze zu Österreichfestgehalten werden. Wen soll das von der gefährlichen Reise nachDeutschland abschrecken, solange hier sehr viel Geld lockt?Zudem unterschlägt man wissentlich, dass über siebzig Prozent derMigranten gar nicht über die deutsch-österreichische Grenze illegalnach Deutschland gelangen, sondern über die westlichen und östlichenGrenzen Deutschlands. Binnen zwei Monaten nach Einführung der neuenRegelung wird dieser Anteil wohl auf 90 Prozent steigen. Deutschlandund Europa brauchen ein strenges Grenzregime. Illegale Migrantenmüssen unverzüglich in ihre Heimatländer abgeschoben werden.Auch das vereinbarte Einwanderungsgesetz, das nach kanadischemVorbild mit einem Punktesystem gezielt Fachkräfte anwerben soll, istnichts Neues. Die AfD fordert ein Einwanderungsgesetz schon seit 2013und wurde damals dafür heftig angegriffen. Inzwischen sind fünfwertvolle Jahre vergangen und der Fachkräftemangel zum Beispiel inder Pflege schreit zum Himmel. Auch mit dem Thema Einwanderung gehtdie Große Koalition höchst fahrlässig um."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell