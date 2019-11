Pays d'Oc IGP Collection 2019: Neues Auswahlverfahren ermöglicht eine größere Diversität und Bandbreite an Weinen (FOTO)

Lattes, Frankreich (ots) - Die Collection 2019 steht fest. Bereits am 19. Juni2019 hat die Auswahl auf dem "Château de Castigno" in Assignan im SüdenFrankreichs stattgefunden. Ein internationaler Mix aus 14 Weinexperten undJournalisten kam hier zusammen, um insgesamt 253 Weine zu verkosten. Es wurden53 Weine für die 2019er Collection ausgewählt.Neu war in diesem Jahr die gesamte Prozedur der Weinselektion. Während in denVorjahren erst eine sogenannte "Pre-Selection", also eine Vorauswahl,stattgefunden hat, wurde in diesem Jahr auf diese verzichtet. Nur eine Jury,hochkarätig besetzt durch französische aber auch internationale Teilnehmer, hat253 Pays d'Oc IGP Weine verkostet. Aus dieser großen und vielfältigen Menge gabes am Ende eine Auswahl von 53 hochwertigen Weinen, die nun ein Jahr lang alsBotschafter-Weine für die Qualität und die Vielfalt der Denomination inFrankreich und im Ausland stehen. Die diesjährige Collection repräsentiert dieEssenz von Pays d'Oc IGP - ganz im Sinne von "creativity and liberty of style".Insgesamt ergibt sich eine deutlich breitere Auswahl an Weinen. Dadurch wird denEndverbrauchern eine größere Repräsentativität und Diversität angeboten undihnen können die Facetten an Rebsorten und Weinfarben bzw. -aromen präsentiertwerden. Mit dabei sind 24 Weiß-, 19 Rot- und 10 Roséweine, mit einersignifikanten Steigerung der Anzahl Rosés - insgesamt 39 rebsortenreine Weine, 9Cuvées und 5 Assemblages. Mit einer Palette von 58 Rebsorten, gehört Pays d'OcIGP zu den in Frankreich führenden Weinlables - immerhin 28 Sorten davon sind inder Auswahl vertreten.Außergewöhnliche Vielfalt mit einer sehr großen Palette an AromenDie Verkostung war sehr professionell organisiert und fand in einer tollenLocation statt. Auch Chef Sommelière und Jury-Mitglied Dominique Rizzi warbegeistert über die dreizehnte Edition der Collection. "Eine außergewöhnlicheVielfalt, mit einer sehr großen Palette an Aromen, welche vielfältigeMöglichkeiten der Harmonie bietet und die Einzigartigkeit des Gebietsunterstreicht". Rizzi war 1992 beste Sommelière des Großherzogtums Luxemburg undschwärmt weiter: "Die Roséweine sind elegant, strukturiert und würzig, ideal fürein Aperitif oder während des Essens. Die Rotweine sind komplex, während dieweißen fruchtig und feinschmeckerisch sind. Eine Reihe schöner Entdeckungen".Die überzeugende Kraft von 53 ausgewählten WeinenUnter den Jurymitgliedern war auch die Französin Christine Balais, die in diesemJahr die deutsche Pays d'Oc IGP Botschafterin Verena Herzog vertreten hat. DieSommelière lebt bereits seit vielen Jahren in Deutschland und kennt dendeutschen Markt sehr gut. Ihrer Einschätzung nach ist die Collection 2019"äußerst repräsentativ, da nicht nur viele Weiß- und Rotweine, sondern auch einebeachtliche Anzahl an Roséweinen dabei sind". Die Jury wurde in drei Gruppeneingeteilt und die Selektion lief wie gewohnt als Blindverkostung ab, lediglichder Jahrgang und die Rebsorte waren den Jury-Mitgliedern bekannt. Die Weine,vorwiegend aus dem Jahrgang 2018, seien "frisch, anregend und nicht vom Alkoholgeprägt", so die Weinexpertin. Alle drei Weinfarben sind Highlights auf demdeutschen Markt. Für die Weißen sind es traditionelle Rebsorten, wie Chardonnay,Sauvignon und Viognier, Cinsault für Rosés, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrahfür Rotweine. Die Typizität jeder Rebsorte, so Balais, sei markant undeindeutig: "Die Weine präsentieren sich mit Frucht, Frische und Schmelz. Siemachen Spaß auf mehr!"Eine große Diversität und Vielseitigkeit an RebsortenDominique Laporte, Präsident der Grand Jury, war äußerst zufrieden mit dem neuenAuswahlverfahren und der damit einhergehenden großen Bandbreite an Weinen. "DieCollection 2019 repräsentiert perfekt die Vielseitigkeit der Pays d'Oc IGP Weinemit ihrer Diversität an Rebsorten" so Laporte. Er wurde vor 15 Jahren zum bestenSommelier Frankreichs gekürt und erhielt eine Auszeichnung als bestesNachwuchstalent. Der Präsident der Grand Jury betont, dass durch die wertvolleArbeit der Winzer, zusammen mit den Schätzen, die die Region bietet, die Weineeine besondere Qualitätsnote haben.Pressekontakt:Miriam LöberBereich Public Relations für Pays d'OC IGPHETTENBACH GMBH & CO KGTel. + 49 7131 7930 - 161pr@hettenbach.deOriginal-Content von: InterOc Fachverband für "Pays d'Oc IGP" Weine, übermittelt durch news aktuell