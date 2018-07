Paypal wächst weiter kräftig - doch Ausblick enttäuscht Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Bezahldienst Paypal hat seine Einnahmen dank des boomenden Internethandels im Frühjahr stark gesteigert, beim Geschäftsausblick aber die Markterwartungen enttäuscht.



Im zweiten Quartal legte der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 28 Prozent auf unter dem Strich 526 Millionen Dollar (448 Mio Euro) zu, wie die ehemalige Ebay -Tochter am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um 23 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar zu. Die insgesamt von Paypal abgewickelten Zahlungen stiegen um 29 Prozent auf 139,4 Milliarden Dollar.

Obwohl die Zahlen über den Erwartungen der Analysten lagen und Paypal sogar ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu zehn Milliarden Dollar ankündigte, kam der Quartalsbericht an der Wall Street nicht gut an. Die Aktie fiel nachbörslich um rund vier Prozent. Bei der Prognose für das laufende Vierteljahr hatten sich Anleger etwas mehr erhofft. Paypal stellte ein Umsatzwachstum von 12 bis 13 Prozent in Aussicht. Die Aktie hatte in den letzten zwölf Monaten allerdings auch schon um fast 60 Prozent zugelegt./hbr/DP/he