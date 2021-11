Paypal wächst schwächer - Kooperation mit Amazon

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

SAN JOSE (dpa-AFX) - Nach dem anfänglichen Online-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie laufen die Geschäfte beim Bezahldienst Paypal nicht mehr ganz so rund.



In den drei Monaten bis Ende September kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Euro), wie Paypal am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn legte um 6 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zu.

Trotz des deutlichen Umsatzanstiegs flaute das Wachstumstempo gegenüber den Vorquartalen spürbar ab und lag unter den Erwartungen der Analysten. Zudem senkte Paypal seine Jahresprognose. Anleger ließen die Aktie nachbörslich dennoch steigen. Sie reagierten auf eine Kooperation mit Amazon . Der weltgrößte Onlinehändler will US-Kunden ab 2022 Zahlungen über die Paypal-Tochter Venmo erlauben./hbr/DP/he