Paypal- und Amazon-Aktie in jung gesucht? Versuch diese spannende Aktie!

Die Aktien von Amazon (WKN: 906866) und PayPal (WKN: A14R7U) gehören mittlerweile zu den erfolgreicheren Börsengeschichten der vergangenen Jahre. So stieg beispielsweise das Papier des E-Commerce-Akteurs innerhalb der vergangenen fünf Jahre von knapp über 200 Euro auf inzwischen 1.750 Euro, was mehr als einer Verachtfachung entsprochen hat. Der Onlinezahlungsabwickler konnte in diesem Zeitraum immerhin von ca. 34 Euro auf knapp unter 100 Euro steigen. Beide Aktien haben sich daher inzwischen vervielfacht.

Viele Investoren, die vor allem auf Wachstum aus sind, dürften selbstverständlich auch weiterhin nach derart spannenden Gelegenheiten Ausschau halten. Und das beste: Möglicherweise könnte bereits eine interessante Aktie die Vorzüge der beiden US-Pendants beinhalten und ist zudem noch ein vergleichsweise junger und kleiner Vertreter in beiden Bereichen.

Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, welche Aktie das sein könnte und wieso sie innerhalb dieses Jahres sogar noch einmal interessanter geworden ist.

Die Aktie heißt …

Um etwas Spannung an dieser Stelle herauszunehmen: Bei dieser Chance handelt es sich um MercadoLibre (WKN: A0MYNP), ein lateinamerikanischer E-Commerce-Akteur, der mit seiner gleichnamigen Handelsplattform derzeit den südamerikanischen Onlinehandel dominiert. Zudem kommt mit MercadoPago noch ein Zahlungsabwickler hinzu, der bereits auf ein abgewickeltes Zahlungsvolumen von über 5 Mrd. US-Dollar pro Quartal kommt.

Und das Beste an dieser Stelle: Die Wachstumsgeschichte lebt noch immer! Erst kürzlich hat MercadoLibre beispielsweise frische Zahlen präsentiert, bei denen die Umsätze im Jahresvergleich um fast 93 % auf 473,8 Mio. US-Dollar gestiegen sind. Das Total Payment Volume, sprich das abgewickelte Zahlungsvolumen, stieg hierbei um 82,8 % auf über 5,6 Mrd. US-Dollar. Zudem nahm das Gross Merchandise Volume, also die über MercadoLibre verkauften Waren, um 26,2 % auf über 3,1 Mrd. US-Dollar zu.

MercadoLibre unterstreicht mit diesen Zahlen, dass es in beiden grundsätzlich spannenden Bereichen nach wie vor starkes Wachstum verzeichnen kann, wobei sich der Zahlungsabwickler in jüngster Vergangenheit gewissermaßen zum Wachstumsturbo entwickelte. Doch auch die Handelsplattform selbst wird immer bekannter und somit attraktiver für neue Händler und Kunden.

Ein (noch) junges Unternehmen in einer interessanten Nische

Nichtsdestoweniger handelt es sich bei MercadoLibre noch immer um ein vergleichsweise junges Unternehmen in einer interessanten Nische. Denn auch wenn die Aktie allein innerhalb dieses Jahres bereits von 290 Euro auf momentan rund 510 Euro (03.05.2019) gestiegen ist, bringt es MercadoLibre noch immer auf eine vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung von rund 24 Mrd. US-Dollar.

Zum Vergleich: Die eingangs erwähnten PayPal und Amazon bringen es derzeit auf ein Börsengewicht von 132 Mrd. US-Dollar beziehungsweise über 960 Mrd. US-Dollar, was einem Vielfachen von MercadoLibre entspricht. Das, wie gesagt, grundsätzlich beide Konzerne vom Grundprinzip in sich vereint, von daher könnte hier, wenn die Wachstumsgeschichte weitergeht, künftig auch eine höhere Börsenbewertung angebracht sein.

Zudem wird der Wettbewerbsvorteil von MercadoLibre mit jedem starken Zahlenwerk in seiner bisherigen Nische konsequent stärker. Das bedeutet, selbst wenn die E-Commerce-Schwergewichte wie Amazon irgendwann einmal versuchen sollten, auch hier mitzumischen, dürften sie es inzwischen schwerhaben, gegen MercadoLibre anzukommen, das zudem noch den Heimvorteil genießt.

MercadoLibre: Eine spannende, brandheiße Aktie

Auch wenn MercadoLibre daher in diesem Jahr bereits stark gestiegen ist, könnte es sich hierbei noch immer um ein interessantes, junges dynamisches Unternehmen handeln, das wächst und wächst und wächst. Sowohl die derzeitige Bewertung als auch der lateinamerikanische Markt dürften hierbei noch reichlich Potenzial besitzen und die Konkurrenz es zunehmend schwerer haben, hier Fuß zu fassen.

Ob die Aktie auch für dich spannend ist? Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ein interessierter Foolisher Blick wird dich an dieser Stelle allerdings gewiss nicht umbringen.

