Paypal bringt Geldüberweisungs-Dienst Xoom nach Deutschland

DREILINDEN (dpa-AFX) - Der Bezahldienst Paypal steigt ins Geschäft mit internationalen Überweisungen in Deutschland und Europa ein.



Die US-Firma brachte am Dienstag ihren Service Xoom in 32 Märkten auf dem Kontinent an den Start. Der Paypal-Dienst will gegen Rivalen mit kurzen Übermittlungszeiten und niedrigen Gebühren punkten.

Zu internationalen Überweisungen greifen oft zum Beispiel Menschen, die im Westen arbeiten und ihren Familien in den Heimatländern Geld schicken. Bisher konnte man mit Xoom nur aus den USA und Kanada überweisen, nun auch aus Europa. Zugleich habe der Dienst auch die Geldströme zwischen einzelnen europäischen Ländern sowie zwischen Europa und Nordamerika als potenziell lukratives Geschäft im Blick, sagte Xoom-Chef Julian King.

Die Geldübermittlung über Ländergrenzen hinweg werde nach wie vor zu großen Teilen mit Hilfe von Bargeld abgewickelt, wobei Menschen sich an Schaltern anstellen und hohe Gebühren bezahlen müssten, argumentierte King. Bei Xoom ist der Service an das Paypal-Angebot gekoppelt.

Eine aus Deutschland ausgehende Überweisung koste bei Xoom zwischen einem und drei Euro bei Beträgen unter 1000 Euro, sagte King. Bei höheren Beträgen werde in der Regel bei der Übertragung auf ein Bankkonto keine Gebühr fällig. In dem Markt sind bereits andere Anbieter wie zum Beispiel Transferwise aktiv. Auch klassische Geldüberweisungsdienste wie Western Union verbesserten unter dem wachsenden Wettbewerbsdruck die Konditionen für die Nutzer. "Der Markt hat sich in den vergangenen 15 Jahren dramatisch verändert", sagte King.

Banken sehe Xoom eher als Partner denn als Wettbewerber, betonte der Paypal-Manager. So schließe man mit ihnen Vereinbarungen in einzelnen Ländern, um das Geld unverzüglich auf Konten bei den Geldinstituten zu bringen. Ein weiteres Xoom-Angebot ist die Möglichkeit, über Ländergrenzen hinweg Mobilfunk-Karten aufzufüllen oder Rechnungen zu bezahlen./so/DP/stk