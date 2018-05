Paypal: Wird das was Großes?

Paypal und Google wollen sich bei Ihren Bezahldiensten zusammentun. Durch die Kooperation könne man Paypal bald in einer Vielzahl von Google-Diensten wie Gmail oder Youtube nutzen, berichtet unter anderem das Schweizer IT-Magazin. Dass Google seit einiger Zeit an seiner Bezahlplattform Google Pay bastelt, die auch bald in Deutschland starten soll, ist dabei kein Widerspruch.

Paypal kann zum Standard bei Google werden

Paypal und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.