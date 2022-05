Paypal: Endlich gute Nachrichten!

Paypal-Aktionäre mussten in den vergangenen sechs Monaten starke Nerven zeigen: Ihr Investment verlor ganze 56% an Wert und notiert aktuell auf dem Niveau vom 3-Jahres-Tief:Wie jetzt bekannt wurde, konnte Paypal seinen Marktanteil in Deutschland 24,9 auf 28,2 Prozent steigern. Der starke Aufschwung von Paypal sei auf ein verändertes Bezahlverhalten aufgrund der Corona-Pandemie...