Paypal Aktie: Warum sie fallen!

Ausschied von CFO John Rainey PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) Aktien notieren am Mittwoch vorbörslich um 3,91% niedriger bei $104,02, nachdem das Unternehmen das Ausscheiden von CFO John Rainey bekannt gegeben hat. Das Unternehmen teilt mit, dass Rainey nach fast sieben Jahren bei PayPal das Unternehmen verlässt, um als CFO zu Walmart Inc. zu wechseln. Um einen geordneten Übergang zu unterstützen,… Hier weiterlesen