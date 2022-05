Paypal-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Der Kurs fiel während der letzten Wochen und Monate stark zur Unterseite ab. Damit ergibt sich ein optisch günstiges Einstiegsniveau. Betrachtet man allerdings verschiedene Kennzahlen wie z.b. das KGV, so könnte man aktuell davon ausgehen, dass es kurzfristig doch nicht ganz so günstig erscheint. Zu diesem Schluss kommt fool.de innerhalb eines Artikels. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob… Hier weiterlesen