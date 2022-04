Paypal-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Mit PayPal-Checkout will das Unternehmen vorwiegend für kleinere Händler aktiv werden. Dabei soll eine einfache Anbindung auch ausländischer Bezahlverfahren realisiert werden. Auch im Fokus ist der Paypal-unabhängige Rechnungskauf. Wird das den Kurs wieder in Form bringen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Paypal-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung