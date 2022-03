Paypal-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Die Bank of America hat kürzlich eine Einschätzung herausgegeben, in welcher der Analyst Jason Kupferberg die Aktie von „Buy“ auf nunmehr „Neutral“ herabstuft. Zudem wird das Kursziel von 175 USD auf lediglich 107 USD gesenkt. Das stellt natürlich eine drastische Reduktion dar. Gibt es andere Gründe, die für einen Kauf sprechen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung