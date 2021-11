Payment-Dienstleister Bezahlexperten erweitert Geschäftsführung

Köln (ots) -Kartenzahlung boomt - schon seit mehreren Jahren, aber zuletzt verstärkt durch die Corona-Pandemie. Selbst Geschäftstreibende, die in den vergangenen Jahren auf "Cash only" gesetzt haben, erkennen zunehmend die Vorteile des bargeldlosen Bezahlens. Um das schnelle Wachstum zu untermauern, verstärkt der Kölner Payment-Dienstleister nun mit Martin Göbert die Geschäftsführung.Die Bezahlexperten vermitteln als kaufmännischer Netzbetreiber (KNB) Kartenterminals samt Abwicklungsverträgen an KMUs in Deutschland, vom Friseursalon über Gastronomie bis zu Arztpraxen und Apotheken - siehe https://www.bezahlexperten.de/branchen/. Wer online einen Anbieter für Kartenzahlung sucht, kommt an den Bezahlexperten nicht vorbei.In den vergangenen Jahren ist das Kölner Unternehmen im vierstelligen Bereich gewachsen und konnte das Mitarbeiterteam bereits vervielfachen. Um diesen Erfolg fortzusetzen, wird Martin Göbert gemeinsam mit den beiden Gründern Joachim Feger und Milan Klesper ab dem 01.11.2021 die Geschäftsführung übernehmen.Martin Göbert wechselt vom Frankfurter Fintech Fincite zu den Bezahlexperten. Nicht nur aus dieser, sondern auch vorherigen Positionen (u.a. DWS Group und PwC) bringt er umfangreiches Know-how aus der Finanzbranche mit."Wir sind der wohl schnellstwachsende, unabhängig agierende KNB in Deutschland und stolz darauf, dank hervorragendem Service und optimal ausgesteuerter Online-Akquise jeden Monat hunderte Geschäftstreibende von uns überzeugen zu können. Mit Martin haben wir einen Experten im Bereich Vertrieb und Projektmanagement neu an Bord geholt, der unser Wachstum nicht nur untermauern, sondern auch noch weiter antreiben wird", so Joachim Feger, Gründer der Bezahlexperten.Pressekontakt:D. Steffenspr@bezahlexperten.de0221.29 27 76 60Original-Content von: BE Bezahlexperten GmbH, übermittelt durch news aktuell