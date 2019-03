Payjo kündigt interface an, eine neue Marke und die branchenweit erste modellbasierte Plattform für intelligente virtuelle Assistenten

Finanztrends Video zu



mehr >

San Francisco (ots/PRNewswire) - "Wir verstehen die Möglichkeitenmoderner Technologien und welche Einschränkungen sie beimEndverbraucher verursachen. Viele Unternehmen wollen Menschen dabeiunterstützen, Technologien besser zu nutzen. Vielleicht ist es abernotwendig, dieses Problem aus einer grundlegend anderen Perspektivezu betrachten. Wir sind der Meinung, dass die Technologie dieProbleme verursacht, nicht die Menschen", so Srinivas Njay, Gründerund CEO von Interface."Heute starten wir interface, unsere neue Marke und Plattform. Mitinterface wird Technologie für Menschen besser gemacht. UnserePlattform ist so aufgebaut, dass sie grundlegend neu erfindet, wieMaschinen menschliche Sprachen verstehen", fügt er hinzu.interface bringt die branchenweit erste modellgetriebene Plattformauf den Markt, die Sprache, Wissensrepräsentation, Geschäftslogik undReaktionsmodelle kombiniert, mit denen Unternehmen in kürzester Zeitproduktive Intelligent Virtual Assistants oder IVAs erstellen undpflegen können.Ein paar Überlegungen des CTO von interface zu den globalenChancen und Herausforderungen für IVAs: "Sprache zu verstehen istnach wie vor ein aktives Forschungsgebiet für die Wissenschaft undviele große Unternehmen. Unser Ingenieurteam der Weltklasse hat über25 Jahre Erfahrung beim Aufbau komplexer Unternehmenssysteme. Sieliefern Ihnen eine neue Plattform, die auf unserer zum Patentangemeldeten neuartigen Technik basiert, und mit der die Branchegleich mehrere Entwicklungsstufen überspringt, weil damitmenschenähnliche, reichhaltige Gespräche schnell in über 100 Sprachenerstellt werden können", so Bruce Kim, Gründer und CTO von Interface.interface versorgt derzeit mehrere Fortune-500-Unternehmenweltweit, in Nord-, Mittel- und Südamerika, in der EMEA-Region undAsien-Pazifik mit mehreren Bereitstellungszentren auf der ganzenWelt. Unsere IVAs verarbeiten täglich mehrere Millionen Gespräche inmehreren Sprachen von vielen unserer Kunden, darunter einige derweltweit größten KI-Implementierungen. Derzeit wächst der IVA-Verkehrvon interface um über 40 % im Monatsvergleich.Dies ist nur der Anfang, und eine so leistungsstarke und bewährtePlattform kann in vielen Branchen und Regionen eingesetzt werden.Gartner hat angegeben, das bis 2021 15 % allerKundenservice-Interaktionen vollständig über KI abgewickelt werden.Mit ehrgeizigen Wachstumsplänen vor Augen hat interface einglobales Führungs- und Beratungsteam engagiert, das jahrzehntelangeErfahrung in führenden, erstklassigen F&E-, Liefer-, Vertriebs- undMarketingteams mitbringt. Damit kann eine schnelle Skalierung inviele Branchen und Regionen erreicht werden, so dass Unternehmen dieTechnologie für ihre Kunden und Mitarbeiter leicht zugänglich machenkönnen.Informationen zu interfaceAuf interface basierende IVAs machen jeden digitalen Kanal einesUnternehmens intelligenter. Mit unseren intelligenten virtuellenAssistenten kann ein Unternehmen seine Kunden- undMitarbeitererfahrungen auf sprach- und textbasierte Interaktionenausweiten. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Websiteinterface.ai (https://interface.ai/).Pressekontakt:Manjunath G Nmanjunath@interface.ai+1-650-381-9283interface.aiLogo- https://mma.prnewswire.com/media/841382/interface_Logo.jpgOriginal-Content von: Interface, übermittelt durch news aktuell