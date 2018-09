Paycom Software: Tief bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Paycom Software":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Paycom Software unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware". Die Paycom Software-Aktie notierte am 26.09.2018 mit 154,77 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Paycom Software auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Paycom Software erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 19 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Paycom Software vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (103,32 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -33,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 154,77 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Paycom Software erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Paycom Software im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Paycom Software. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Paycom Software-RSI ist mit einer Ausprägung von 59,2 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 40,7, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".