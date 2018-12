Paycom Software: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Paycom Software":

Für die Aktie Paycom Software aus dem Segment "Anwendungssoftware" wird an der heimatlichen Börse New York am 08.12.2018, 21:01 Uhr, ein Kurs von 112,54 USD geführt.

Wie Paycom Software derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Paycom Software ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Paycom Software-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,28, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,95, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Paycom Software ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,8 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 95,47 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Paycom Software-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Paycom Software vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 112,79 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (133,57 USD) ausgehend um -15,56 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Paycom Software von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.