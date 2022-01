Paycom Software Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Für die Aktie Paycom Software stehen per 28.01.2022, 17:56 Uhr 311.76 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Paycom Software zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Paycom Software auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Paycom Software als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 494,46 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 64,28 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 300,98 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Paycom Software ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 113,27 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 144,44 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Paycom Software damit 75,81 Prozent unter dem Durchschnitt (59,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 88,02 Prozent. Paycom Software liegt aktuell 103,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".