Paychex: Bitte unbedingt beachten

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Paychex, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.10.2018, 13:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 64,04 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Paychex entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die Paychex sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 8 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Paychex aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Paychex. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 69,63 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 8,77 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 64,01 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Paychex beträgt das aktuelle KGV 21,73. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Technology Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 95,72. Paychex ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Paychex mit einer Rendite von 0,85 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die "Technology Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 29,78 Prozent. Auch hier liegt Paychex mit 28,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.