Payback macht Google Konkurrenz

Frankfurt/Main (ots) - Payback macht Google KonkurrenzDer Kundenkartenanbieter Payback ermöglicht künftig gezielte personifizierteInternetwerbung, die auf Einkaufsdaten von mehr als 1 Mrd. Einkäufen bei 35Handelspartnern wie Rewe, dm, Fressnapf und Alnatura basiert. Die Auswertung desEinkaufsverhaltens im stationären Handel ist vor allem für Konsumgüteranbieterinteressant, weil deren Produkte zu über 90 Prozent in Geschäften und nicht imInternet gekauft werden.Bisher beherrschen Plattformen wie Google Adsense oder Ad Alliance das Geschäftmit dem so genannten Programmatic Advertising. Mit Daten über das Surfverhaltender Verbraucher im Internet ermöglichen sie gezielt auf den jeweiligen Nutzerzugeschnittene Online-Werbung. Auch Händler wie Amazon, Zalando oder Otto bietenProgrammatic Advertising an und werten dafür den digitalen Weg der Konsumentendurch ihre Online-Shops und die getätigten Internet-Käufe aus.Payback ist nun der erste Anbieter in Deutschland, der für solche gezielteWeb-Werbung das Einkaufsverhalten der einzelnen Verbraucher in den Lädenauswertet. Bisher hat das Loyalty-System Werbung nur über seine eigenen Medienverbreitet, vom Papier-Mailing mit Coupons bis zu einer App. ProgrammaticAdvertising vervielfacht nun die Werbemöglichkeiten und umfasst Internetseitenwie Web.de, Spiegel oder WetterOnline.Payback will die Daten nicht an die Industrie weitergeben, bietet aber diegemeinsame Konzeption von Werbekampagnen und die gezielte Ansprache etwa vonWechselkunden oder kürzlich verlorenen Kunden an. Die Software erlaube auch dasTargeting der Käufer von Konkurrenzprodukten, erklärt Payback-Manager NicoWinkelhaus. Das Unternehmen betont, die Programmatic Ads würden nur an Kundenverschickt, die dieser Werbeform ausdrücklich zugestimmt haben.