Pay-TV feiert neue Zuschauerrekorde und investiert in lokale Eigenproduktionen

Berlin/München (ots) -- 18,5 Millionen Pay-TV-Seher (Deutschland, Dezember 2017)- Rund 9 Millionen Pay-TV-Abonnenten (D/A/CH, 2018 erwartet)- Pay-TV- und Paid-VoD-Umsätze bei 3,8 Milliarden Euro (D/A/CH,2018e)- Rund 2 Milliarden Euro Pay-TV-Programminvestitionen in 2017 undverstärkt Investitionen in lokale Pay-TV-EigenproduktionenPay-TV und Videodienste im deutschsprachigen Raum verzeichnenweiter steigende Nachfrage und investieren verstärkt in lokaleEigenproduktionen. Dies sind die zentralen Ergebnisse derMarktanalyse Pay-TV in Deutschland 2018, die der VAUNET - VerbandPrivater Medien heute in München vorgestellt hat.In Deutschland erreichten die Pay-TV-Programme 2017 bereits einedurchschnittliche Reichweite von 16,2 Millionen Pay-TV-Sehern (2016:13,1 Millionen) pro Monat, also durchschnittlich 3 Millionen mehrPay-TV-Seher als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2018 waren es bereitsdurchschnittlich 16,6 Millionen Zuschauer pro Monat. Der bisherigeSpitzenwert wurde im Dezember 2017 mit 18,5 Millionen Pay-TV-Sehernerreicht.Die Anzahl der Pay-TV-Abonnenten erreichte im Jahr 2017 rund 7,7Millionen in Deutschland (2016: 7,5 Millionen) und circa 8,7Millionen in der DACH-Region (2016: 8,4 Millionen). Das entsprichteinem Abonnentenwachstum von rund 0,3 Millionen Abonnenten. Für daslaufende Jahr 2018 prognostiziert der VAUNET einen Zuwachs um 0,2 bis0,3 Millionen Abonnenten auf rund 8 Millionen Abonnenten inDeutschland sowie rund 9 Millionen Abonnenten im gesamtendeutschsprachigen Raum.Die Umsätze aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand sind imzurückliegenden Jahr insgesamt um rund 15 Prozent auf circa 3,1Milliarden Euro in Deutschland (2016: ca. 2,7 Milliarden)beziehungsweise auf circa 3,5 Milliarden Euro in der DACH-Region(2016: circa 3 Milliarden Euro) angestiegen. In diesen Wertenenthalten sind Pay-TV-Umsätze, die um rund 7 Prozent auf circa 2,3Milliarden Euro in Deutschland beziehungsweise auf circa 2,6Milliarden Euro in der DACH-Region angestiegen sind. Für das laufendeJahr 2018 wird ein weiterer Anstieg der Pay-TV-Umsätze um circa 4 bis5 Prozent, der Paid-Video-on-Demand-Umsätze um circa 20 Prozent unddamit des gesamten Pay-TV- und Paid-Video-on-Demand-Umsatzes um 8 bis10 Prozent auf rund 3,8 Milliarden Euro prognostiziert.Frank Giersberg, Mitglied der VAUNET-Geschäftsleitung Markt- undGeschäftsentwicklung: "Pay-TV bleibt auf Erfolgskurs und diePay-TV-Sender investieren mehr denn je ins Programm. DieProgramminvestitionen betrugen 2017 rund 2 Milliarden Euro, davonentfiel bereits ein dreistelliger Millionenbetrag auf lokaleEigenproduktionen."Hannes Heyelmann, Managing Director, Central and Eastern Europeand International Programming Strategy bei Turner: "Pay-TV inDeutschland produziert mehr Serien als jemals zuvor. Das freut unsund ist wichtig für die gesamte Branche. Es spornt uns als Vorreiterim Bereich der fiktionalen Pay-TV-Eigenproduktionen aber auch an, fürunsere Sender TNT Serie und TNT Comedy auf hohem Niveau weiter zuproduzieren. Bereits im Jahr 2018 haben wir die Schlagzahl deutlicherhöht und produzieren vier eigene Serien."Katharina Behrends, Managing Director Central and Eastern Europebei NBCUniversal International Networks: "Pay-TV ist längst zu einemwichtigen Treiber dafür geworden, dass deutsche Produktionen imAusland positiv wahrgenommen werden. Denn die kreativeProgrammentwicklung der Sender und der Anspruch, originären Contentfür bestes Entertainment zu liefern, hat großen Anteil daran, dassdeutschsprachige Serienproduktionen im internationalen Markt zu einerernstzunehmenden Größe geworden sind und ihre Strahlkraft weit überden deutschsprachigen Raum hinausreicht."Marcus Ammon, Senior Vice President Film & Entertainment bei SkyDeutschland: "Babylon Berlin", "X Factor", "Das Boot", "8 Tage" und"Der Pass" - Sky ist im Bereich Eigenproduktionen so aktiv wie nieund erreicht ein Millionenpublikum. Davon profitieren sowohl unsereKunden, als auch die Industrie insgesamt. Die Wahrnehmung von Pay- TVals Ort für kreative, nicht alltägliche, unterhaltende Geschichtenhat sowohl die Branche als auch die Zuschauer erreicht. Das beweisendie steigenden Zuschauerzahlen und die insgesamt weiterhin positiveEntwicklung des Pay-TV in Deutschland und Österreich. Die kommendenMonate mit einem einzigartigen Line-Up an Eigenproduktionen machenSky zum Place-to-Be für die Zuschauer."Dr. Patrick Hörl, Geschäftsführer von SPIEGEL Geschichte & SPIEGELTV Wissen: "Investitionen von Pay-TV-Unternehmen sind inzwischen einefeste Größe bei internationalen und nationalen Koproduktionen, ohnedie viele hochwertige Inhalte nicht zustande kämen."Susanne Aigner-Drews, SVP und General Manager DiscoveryDeutschland: "Pay-TV besitzt eine große emotionale Wirkung. Hiererleben die Zuschauer starke Marken, hochwertige Programme und einvielfältiges Angebot. Dank ungewöhnlicher Perspektiven undinnovativen Technologien wie HD und 4K setzt Pay-TV Trends undMaßstäbe im Fernsehen. Als Discovery stehen wir mit hohenInvestitionen für Premiuminhalte. Das einzigartige Ergebnis sieht manin jeder Sekunde, zum Beispiel bei bildgewaltigen Dokumentationen aufDISCOVERY CHANNEL. Mit einem innovativen Storytelling präsentierensich unsere Dokumentationen im Pay-TV höchst attraktiv und schaffenMomente, die im Gedächtnis bleiben. Damit leisten wir einen wichtigenBeitrag für die große Vielfalt im deutschen Pay-TV."Dr. Andreas Weinek, Managing Director bei A+E Networks Germany:"A+E Networks produziert jährlich über 1.400 neue Programmstunden fürsein Markenportfolio. Davon profitieren unsere Sender HISTORY undA&E. Deren Lokalisierung garantiert unter anderem unsereZDF-Partnerschaft, doch ein seit Jahren besonders wichtiges Standbeinsind unsere lokalen Eigenproduktionen, die durch die starkeUnterstützung unserer Mutter A+E international verbreitet werden.Insbesondere Dokus wie "Die Befreier" laufen weit über ihreAusstrahlung hinaus auf einschlägigen Festivals, in Schulen und zuGedenkveranstaltungen und zeigen somit, dass sich der Aufwand und dieInvestition in vielerlei Hinsicht lohnt."Downloads:VAUNET-Publikation Pay-TV in Deutschland 2018https://www.vau.net/themen/publikationenVAUNET-Grafiken zur Publikation sowie Fotos der Teilnehmer desPressegesprächs http://ots.de/9nQVIKStatements der Teilnehmer des Pressegesprächs http://ots.de/TrZAxKWeitere VAUNET-Publikationen:Der VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- undaudiovisuellen Medien mit regelmäßigen Erhebungen undVeröffentlichungen, unter anderem mit derVAUNET-Mediennutzungsanalyse, die jeweils zum Jahresbeginnveröffentlich wird, der VAUNET-Werbemarktanalyse (Veröffentlichung imFrühjahr), der nun vorliegenden Pay-TV- undPaid-Video-on-Demand-Analyse sowie die Umsatzstatistik AudiovisuelleMedien (Veröffentlichung im Herbst). Diese und weitere Daten zurMarktentwicklung sind abrufbar unterwww.vau.net/themen/marktentwicklung.Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung Markt- undGeschäftsentwicklungT | +49 30 3 98 80-100, E | giersberg@vau.netPressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell