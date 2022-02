Pay Pal-Aktie: Drama!

PayPal ist eine der am stärksten diskutierten Aktien am Finanzmarkt. Warum? Der Wert befindet sich nach der jüngsten Äußerung am Finanzmarkt „im Freien Fall“. Ist dies richtig, ist dies verdient oder wird ein Turnaround erwartbar sein? Die neue Woche wird Antworten geben.

PayPal: Am Rand

Zunächst ist klar ersichtlich, dass die erste Beschreibung am Markt jüngst richtig gewesen ist. Die Notierungen sind in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung