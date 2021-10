PayPal zeigt Pinterest die kalte Schulter

In der Gerüchteküche hat es sich ausgekocht: Die medial inszenierte Hochzeit von PayPal (WKN: A14R7U) und Pinterest (WKN: A2PGMG) wird nicht zustande kommen. Laut angeblichen Insider-Informationen wollte das FinTech den Social-Media-Konzern übernehmen.

Den Gerüchten zufolge lagen für die Übernahme von Pinterest durch PayPal 70 US-Dollar je Pinterest-Aktie auf dem Tisch. Anleger hatten sich gefreut und die Aktie von Pinterest kurzfristig auf eine Rallye geschickt.

Mittlerweile hat sich die Kursentwicklung umgedreht und die Anteilsscheine des sozialen Netzwerkes notieren wieder deutlich niedriger.

Eine Hochzeit kann nur dann zustande kommen, wenn beide Parteien damit einverstanden sind. Im Fall von PayPal und Pinterest wussten wohl beide nicht von ihrem Glück. Zumindest der mögliche Käufer dementiert nun mit einer Pressemitteilung die Absichten einer möglichen Übernahme:

In response to market rumors regarding a potential acquisition of Pinterest by PayPal, PayPal stated that it is not pursuing an acquisition of Pinterest at this time.