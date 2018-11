PayPal: Das wird knapp für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die PayPal-Aktie lief in der vergangenen Woche in die Spitze eines Dreiecks hinein. Es wurde durch den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch vom 13. September bei 93,70 US-Dollar und den wesentlich jüngeren Aufwärtstrend seit dem 11. Oktober gebildet. Erfreulicherweise erfolgte der Ausbruch aus dem Dreieck zur Oberseite hin. Die Aktie stieg daraufhin bis zum 8. November in der Spitze auf 89,06 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.