PayPal und PACE Telematics bringen das mobile Bezahlen an Tankstellen voran / Mit PayPal und der Smartwatch direkt an der Zapfsäule sicher und bequem bezahlen

Karlsruhe (ots) -Mobiles Bezahlen ist zur Normalität geworden. Gemeinsam mit dem Technologie-Marktführer PACE Telematics ermöglicht PayPal ab sofort die mobile Bezahlung direkt an der Zapfsäule, nicht nur mit dem Smartphone, sondern erstmalig in Europa auch mit der Apple Watch oder Android Smartwatch.Auch auf der Smartwatch ist der Bezahlvorgang leicht, schnell und sicher: Nach Ankunft an der Tankstelle, erkennt die PACE Drive App automatisch, dass hier mobil bezahlt werden kann. In drei Schritten kann dann an der Tankstelle mit PayPal gezahlt werden: Als erstes wird die Zapfsäule auf der Smartwatch ausgewählt, dann PayPal als Bezahlmethode bestätigt und zum Schluss die Transaktion autorisiert. Nach dem Tanken kann man direkt weiterfahren - und das alles direkt an der Zapfsäule, ohne Warten an der Kasse. Der Tankbeleg wird in der App digital gespeichert.Die Bezahlung mit PayPal und Smartwatch ist bereits an mehr als 1.000 Tankstellen in Europa möglich, darunter BayWa, Hoyer und team energie. Das Netz der Akzeptanzstellen wächst kontinuierlich. Connected Fueling ist eine offene und unabhängige Plattform, die ganz einfach an alle gängigen Kassensysteme angeschlossen werden kann. Auch die Integration in andere Apps ist möglich; so können Anbieter ihre eigenen digitalen Anwendungen um die volle Funktionsvielfalt des Connected Fueling Netzwerks erweitern."Über die vergangenen zwei Jahre hat die Bedeutung kontaktloser sowie mobiler Zahlungsmethoden zugenommen. Auch bei Zahlungen an der Tankstelle sind innovative Ansätze gefragt. Wir freuen uns, unseren PayPal-Kund*innen mit PACE Telematics eine einfache und mobile Zahlung per Smartphone sowie per Smartwatch direkt an der Zapfsäule zu ermöglichen", sagt Jörg Kablitz, Managing Director DEATCH von PayPal.Philip Blatter, einer der Gründer und Geschäftsführer von PACE Telematics, ergänzt: "Mobiles Bezahlen und digitale Transformation sind weiter auf dem Vormarsch und aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Seit langem ist PayPal eine der treibenden Kräfte, was das digitale Bezahlen angeht. Gemeinsam mit PayPal ermöglichen wir unseren Kunden so zu bezahlen, wie es für sie am einfachsten und sichersten ist. Wir freuen uns darauf, unsere wertvolle Zusammenarbeit mit PayPal in Zukunft noch weiter auszubauen."Pressekontakt:Stéphanie Lesserpresse@pace.carTelefon: +49 721 276 664 - 0Mobil: +49 177 486 66 38Original-Content von: PACE Telematics, übermittelt durch news aktuell