PayPal und DATEV optimieren Zahlungsdaten für die Buchführung / Neue Basis für reibungslosen Datenfluss im E-Commerce (FOTO)

Nürnberg (ots) -Gemeinsam mit PayPal hat die DATEV eG einen neuenZahlungsdatenservice entwickelt, mit dem sich die relevantenInformationen aus dem E-Payment-System einfach und schnell in dieBuchführung importieren lassen. Dabei werden die elektronischen Datenaus der PayPal-Plattform automatisiert bereitgestellt, sodass dasUnternehmen und sein steuerlicher Berater umgehend Zugriff daraufhaben. Parallel erweitert DATEV die Buchungs- undVerarbeitungs-Mechanismen in den Rechnungswesen-Produkten. Auf dieserBasis können die Anwender in Unternehmen oder Kanzlei ab sofort einPayPal-Konto analog einem Bankkonto anlegen und dann mit einem hohenAutomatisierungsgrad buchen.E-Commerce verändert bereits seit Jahren den Handel ingravierendem Maß. Daraus resultiert ein nachhaltiger Wandel bei dendamit verbundenen Prozessen. Zahlungssysteme, Datenströme undAnwender-Workflows laufen anders ab als beim klassischen stationärenHandel. An die Buchführung und damit auch an die Zusammenarbeitzwischen Unternehmer und Steuerberater ergeben sich daraus neueAnforderungen.Automatisierter Import der Zahlungsdaten"Mit dem neuen Zahlungsdatenservice für PayPal-Daten tragen wirdieser Entwicklung Rechnung und machen die Bearbeitung sowie diesteuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung vonGeschäftsvorfällen aus dem E-Commerce einfacher", sagt KlausSchröder, Mitglied der Geschäftsleitung der DATEV. Durch dieautomatisierte Anbindung der Datenquelle an die Buchführung entstehengroße Effizienzgewinne. Zudem gewährleistet die neuePayPal-Schnittstelle eine hohe Datenqualität. "In enger Kooperationmit den DATEV-Spezialisten haben wir dafür die Aufbereitung der Datenso angepasst, dass sie unmissverständlich im Buchführungssystemverarbeitet werden können", ergänzt Frank Keller, GeschäftsführerPayPal Deutschland, Österreich und Schweiz.Die Lösung richtet sich an Steuerberatungskanzleien und von ihnenbetreute Online-Händler, die ihre Prozesse rund um das Rechnungswesenoptimieren wollen. Sie können damit Massendaten aus dem E-Commerceelektronisch verarbeiten, ohne das Programm wechseln zu müssen. Derhohe Automatisierungsgrad bei Datenanbindung, Verarbeitung sowieZusammenführung von Rechnung und Zahlung vereinfacht den komplettenProzess. PayPal-Umsätze können automatisch als erhaltene Anzahlungengebucht werden. Dabei wird die Umsatzsteuer korrekt ausgewiesen unddie Buchführung lässt sich qualitativ hochwertig zeitnah erledigen.Die dadurch entstehende, stets aktuelle Datenbasis optimiert dieAuskunftsfähigkeit in Unternehmen und Kanzlei.Offene StabilisierungsphaseDer Zahlungsdatenservice und die damit verbundene Erweiterung inden Rechnungswesen-Produkten für die unkomplizierte Verarbeitung vonPayPal-Daten ist bereits seit Herbst 2017 erfolgreich beiPilotanwendern im Einsatz. Nun startet DATEV dieStabilisierungsphase, an der Interessierte bereits teilnehmen können(pilot-stabiphase@datev.de). Die offizielle Marktfreigabe ist fürAugust 2018 vorgesehen.In künftigen Ausbaustufen soll der Zahlungsdatenservice dann fürDatenströme aus weiteren Payment- und Webshop-Systemen erweitertwerden. Mit dem Dienst will die DATEV insbesondere ihre Mitglieder -steuerliche Berater - bei der Betreuung der Buchhaltungsmandate ausdem Bereich E-Commerce unterstützen. Der Service ist ein weitererSchritt auf dem Weg zur Digitalisierung betriebswirtschaftlicherProzesse in den Unternehmen und Kanzleien, den DATEV sich auf dieFahnen geschrieben hat. Ziel sind durchgängig digitale Workflows undstandardisierte Abläufe, die es vereinfachen administrative Aufgabenzu erledigen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen.Weitere Informationen unter: www.datev.de/zdsÜber DATEV eGDie DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister fürSteuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie derenzumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.500 Mitgliedern, mehrals 7.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 978 Millionen Euro(Geschäftsjahr 2017) zählt die DATEV zu den größten IT-Dienstleisternund Softwarehäusern in Deutschland. So belegte das Unternehmen imJahr 2016 Platz 3 im Ranking der Anbieter von Business-Software inDeutschland (Quelle: IDC, 2017). Das Leistungsspektrum umfasst vorallem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft,betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Kanzleiorganisation,Enterprise Resource Planning (ERP), IT-Dienst-leistungen sowieWeiterbildung und Consulting. Mit ihren Lösungen verbessert die 1966gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihrenMitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von Unternehmen,Kommunen, Vereinen und Institutionen.Pressekontakt:DATEV eGBenedikt LederTelefon 0911 319-51221benedikt.leder@datev.dewww.datev.de/pressewww.datev.de/pressefototwitter: @DATEV_SprecherOriginal-Content von: DATEV eG, übermittelt durch news aktuell