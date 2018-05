PayPal schaut auf die Bevölkerung ohne Bankzugang, um für neues Nutzerwachstum zu sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

PayPal Holdings (WKN:A14R7U) bringt neue Produkte auf den Markt, die das große und oft ignorierte „underbanked“ Segment der Bevölkerung bedienen sollen. In Verbindung mit Mastercard (WKN:A0F602) hat PayPal die PayPal Cash Mastercard in den USA eingeführt, eine Prepaid-Karte ohne monatliche Gebühren, ohne Mindestkontostand und ohne Bonitätsprüfung.

Die Karte ermöglicht den Zugang zu einem PayPal-Konto, indem man die Karte überall dort verwendet, wo Mastercard akzeptiert wird, sei es online oder am Point-of-Sale. Karteninhaber können ihr Geld auch an Geldautomaten abheben, darunter 25.000 kostenlose MoneyPass-Automaten in den USA.

PayPal-Nutzer können über eine direkte Einzahlung ihres Arbeitgebers Geld auf ihr Konto einzahlen, einen Scheck über die PayPal-App auf ihr Telefon einzahlen oder Bargeld an 20.000 Standorten im ganzen Land einzahlen. Die Nutzer dieser Funktionen erhalten ebenfalls eine FDIC-Versicherung von einem der Partner von PayPal.

Ein echtes Bedürfnis …

Die Zahlen sind einfach umwerfend: Einem Bericht aus dem Jahr 2014 zufolge hatten 68 Mio. Amerikaner, also etwa ein Amerikaner in jedem vierten Haushalt, entweder kein Bankkonto oder waren gezwungen, teure Darlehen und Dienstleistungen zu nutzen, um über die Runden zu kommen. Der Bericht des U.S. Office of Inspector General beschreibt diese Menschen so: „Sie sind eine wirtschaftlich vielfältige Mischung aus Arbeiter- und Mittelstandsfamilien, armen und arbeitslosen Menschen… Jugendlichen, Einwanderern und anderen, die versuchen, über die Runden zu kommen.“ Diese Zwänge verschlechtern nicht nur die Lebensbedingungen der Unterprivilegierten, sondern beeinflussen auch den Rest der Wirtschaft und verhindern, dass Millionen Menschen ihr ökonomisches Potenzial voll ausschöpfen können.

Offensichtlich ist das nicht nur ein amerikanisches Problem. Im Jahr 2014 schätzte die Weltbank, dass etwa 38 % der erwachsenen Weltbevölkerung, etwa 2 Mrd. Erwachsene, kein richtiges Bankkonto hatten. Diese Zahl ist inzwischen zwar gesunken, aber immer noch hoch.

… und eine profitable Möglichkeit

Das PayPal-Management versichert den Aktionären, dass es sich hierbei nicht um eine wohltätige Aktion handelt, sondern um eine, die dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, Gewinne zu erzielen und gleichzeitig denjenigen zu helfen, die vom globalen Finanzsystem übersehen wurden. In der Telefonkonferenz des Unternehmens im ersten Quartal machte COO Bill Ready dies deutlich, als er eine Frage zur Wirtschaftlichkeit des Angebots dieser Art von Finanzdienstleistungen stellte:

„Wir haben einige Produkte für eine Weile im Markt gehabt, die uns Informationen geben, wie diese Produkte 1) von den Kunden verwendet werden und 2) was diese Karten finanziell für uns bedeuten…. So gibt es keinen materiellen Unterschied in der Art und Weise, wie wir diese Kunden monetarisieren würden, und wir haben auch Dinge für die Unterversorgten, wie z. B. einen kleinen Spaziergang zu einem Einzelhandelsstandort zu machen und Bargeld auf ein PayPal-Konto zu laden, damit jemand in der unterversorgten Gemeinschaft an der digitalen Wirtschaft teilnehmen kann. Wir sind diesen Dingen ausgesetzt und sehen darin keinen wesentlichen Unterschied, wie wir diese Kunden monetarisieren würden, gegenüber der Art und Weise, wie wir sonst arbeiten.“



CEO Dan Schulman fügte hinzu, dass das Geld, das das Unternehmen mit seiner neuen PayPal Cash Mastercard verdient, aus „Transaktionen stammt, die bei Händlern stattfinden und wie immer ablaufen“. Daher bringt PayPal nicht nur mehr Menschen in die digitale Wirtschaft, sondern profitiert auch davon.

Ein Schritt ins Bankwesen?

Manche sehen diese Schritte von PayPal fragen sich, ob das Unternehmen eine Verwandlung hin zu einer Bank erwägt. Die Zeichen deuten darauf hin. PayPal bietet immer mehr Dienstleistungen traditioneller Banken an, wie zum Beispiel direkte Einzahlungen, Geldautomatenkarten und FDIC-Versicherungen. Ganz zu schweigen davon, dass sich das Fintech-Unternehmen Square Ende letzten Jahres für eine Banklizenz beworben hat.

Schulman hat diese Idee schnell zurückgewiesen und gesagt: „Als Unternehmen sind wir der festen Überzeugung, dass jeder Zugang zu erschwinglichen, bequemen, sicheren und kostengünstigen Finanzdienstleistungen haben sollte … Ich denke, wir versuchen nicht, mit den Banken zu konkurrieren oder sie zu ersetzen, sondern wir wollen mit dem Finanzsystem zusammenarbeiten, um die Lücken im derzeitigen System zu schließen, damit jeder die Möglichkeiten hat, sich an der digitale Wirtschaft zu beteiligen.“

Schließlich hilft PayPal mit modernen Finanzdienstleistungen, das Leben von Millionen von Amerikanern und später möglicherweise Milliarden von Weltbürgern zu verbessern. Die Tatsache, dass das Unternehmen zusätzlich die Welt verbessert, während es das tut, was es als Aktienunternehmen tun sollte – nach neuen Marktchancen suchen, um seinen Wert für die Aktionäre zu steigern – ist nur das Sahnehäubchen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Mastercard und PayPal Holdings. The Motley Fool besitzt Aktien von Square.

Dieser Artikel wurde von Matthew Cochrane auf Englisch verfasst und am 10.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht.