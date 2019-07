PayPal macht mit Xoom einen großen internationalen Schritt nach vorn

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre, Inc.":

In den letzten Jahren hat PayPal (WKN:A14R7U) eine ganze Reihe von neuartigen Strategien entwickelt, um seine Präsenz in der Zahlungsabwicklung zu erweitern. Das Unternehmen tätigte im vergangenen Jahr eine Reihe von Schnellübernahmen: iZettle – genannt das „Square von Europa“ –, der Online-Marktplatz-Zahlungsprozessor Hyperwallet, der Spezialist für Betrugsprävention Simility und das Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) Jetlore.

Lange vor diesen Transaktionen erwarb das Unternehmen im Jahr 2015 die Geldtransfer-App Xoom.

Jetzt weitet PayPal Xoom auf 32 Länder in ganz Europa aus.

Eine preiswertere Möglichkeit, Geld zu versenden

PayPal gab neulich bekannt, dass Xoom nun in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und vielen anderen Ländern verfügbar sein wird, wodurch der Service in mehr als 130 Märkten weltweit angeboten wird.

Das klingt vielleicht nicht nach Big Business, aber man muss bedenken, dass der weltweite Markt für Überweisungen 2018 689 Milliarden USD erreichte, im Jahr 2017 waren es noch 633 Milliarden USD. In diesem Jahr werden die Überweisungen an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen voraussichtlich 550 Milliarden USD erreichen und sind damit die größte Quelle für Geldflüsse von außen. Der Großteil der Mittel stammt von Familienmitgliedern, die in Industrienationen leben.

Der internationale Geldverkehr war in der Vergangenheit nicht gerade schnell und effizient, und die Empfänger wussten nicht, wann sie das Geld bekommen würden, wenn überhaupt. Die Erweiterung von Xoom bietet sowohl bestehenden als auch potenziellen Kunden die Möglichkeit, Geld an Menschen ohne Bankverbindung in Länder auf der ganzen Welt zu senden. Das Geld kann von jedem Computer oder mobilem Gerät gesendet und dann weltweit abgerufen werden. Das Geld kann auf ein Bankkonto eingezahlt, zur Abholung bereitgestellt oder direkt an den Empfänger geliefert werden.

Verschiedene Möglichkeiten für Wachstum

Ein Blick auf die Investitionen von PayPal in den letzten Jahren zeigt, dass das Unternehmen einen sehr vielschichtigen Expansionspfad geht.

Mit iZettle bekam PayPal einen massiven Footprint in Europa. Zum Zeitpunkt der Übernahme betreute das Unternehmen mehr als 500.000 Unternehmen in Europa und Amerika. Noch wichtiger ist, dass es PayPal den Eintritt in Märkte ermöglichte, in denen es wenig oder gar keine Präsenz hatte.

Jetlore lieferte KI-gestützte Analysen, die Händlern helfen, sowohl den Inhalt als auch die Kommunikation mit den Kunden zu optimieren und die Farbwahl, Größe und Stile für jeden Kunden vorherzusagen, die höchstwahrscheinlich zu einem Kauf führen werden. Der Service wurde bereits von einigen der größten Einzelhändler der Welt genutzt.

Hyperwallet hat sich auf die Verteilung von Zahlungen an Einzelpersonen und Händler spezialisiert, die Produkte auf Online-Marktplätzen verkaufen. Das mag nicht nach viel klingen, aber das Unternehmen kann Zahlungen in verschiedenen Währungen und in mehr als 200 Ländern weltweit auszahlen. Diese Zahlungen können über Bankkonten, Abholungen, Debit- und Prepaidkarten, Schecks und vor allem über PayPal erfolgen.

Simility stellte PayPal eine KI-basierte Technologie zur Verfügung, die Händlern hilft, Betrug zu erkennen und gleichzeitig das Risikomanagement zu verbessern.

Vor kurzem hat PayPal eine strategische Investition von 750 Millionen USD in MercadoLibre (WKN:A0MYNP) getätigt, den größten und erfolgreichsten E-Commerce-Anbieter in Lateinamerika. Durch die Partnerschaft mit dem dortigen Marktführer sah PayPal die Möglichkeit, “unsere jeweiligen Fähigkeiten zu integrieren, um einzigartige und wertvolle Bezahl-Services für unsere insgesamt 500 Millionen Kunden in der Region und auf der ganzen Welt zu schaffen”, sagte Dan Schulman, CEO von PayPal.

Fazit für Anleger



Jede Übernahme hat PayPal geholfen, auf unterschiedliche Weise zu expandieren – durch die Bereitstellung zusätzlicher Händlertools, Verbraucherkapazitäten oder internationaler Chancen. Wenn man das bereits robuste bestehende Ökosystem von PayPal hinzunimmt, sieht man, dass Paypal alle Ecken des Zahlungsverkehrs auslotet – und alle Ecken der Welt.

Dieser Artikel erschien am 16.7.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

