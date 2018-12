PayPal: Steil rauf, steil runter – das ist hier das Motto!

Die PayPal-Aktie hat am 13. September bei 93,70 US-Dollar ihr aktuelles Jahreshoch ausgebildet. Der Aufwärtstrend wurde anschließend verlassen und die Aktie ging in eine ausgesprochen volatile Korrektur über. Sie hat am 11. Oktober zur Ausbildung eines ersten Tiefs bei 74,66 US-Dollar geführt.

Von hier aus stieg der Wert bis zum 8. November zwar wieder auf 89,06 US-Dollar an, fiel anschließend aber bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.