PayPal: Neues Allzeithoch oder Doppeltop?

Die PayPal-Aktie setzte bis zum 9. Juli ihren im März gestarteten Anstieg fort. Da dieser auf dem Niveau von 82,07 US-Dollar begonnen hat, erfreuen sich die Anleger derzeit an einer Verdopplung der Aktie seit dem Coronatief. Das aktuelle Allzeithoch wurde am 9. Juli bei 183,99 US-Dollar ausgebildet. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über.

Sie führte den PayPal-Kurs bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung