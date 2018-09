PayPal: Neue Jahreshochs und jetzt?

Übergeordnet befindet sich die PayPal-Aktie bereits seit Anfang 2017 in einer Aufwärtsbewegung. Sie verläuft in diesem Jahr zwar nicht ganz so linear und gleichmäßig wie im Vorjahr. Das hindert die Bullen jedoch nicht daran, weitere Jahreshochs auszubilden.

Besonders erfreulich aus Sicht der Käufer ist, dass das jüngste Hoch vom 4. September an einem Tag markiert wurde, an dem die Wall Street allgemein zur Schwäche

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.