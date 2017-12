PayPal: Längere Seitwärtsphase voraus?

Liebe Leser,

zwischen Mai und November 2017 befand sich die Aktie der PayPal Holdings in einem stabilen Aufwärtstrend, der nur von wenigen Verlusttagen unterbrochen wurde. Erst am 22. November trübte sich das Chartbild deutlich ein. Der Aufwärtstrend wurde gebrochen und die Aktie ging in eine Konsolidierung über.

Diese dauert immer noch an. Zwar bemühen sich die Käufer seit Anfang Dezember Boden gutzumachen und den Kurs wieder ansteigen zu lassen. Doch mehr als eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau ist bislang nicht dabei herausgekommen. Es gelang jedoch, stärkere Abgaben und die Ausbildung eines neuen Abwärtstrends zu verhindern.

Kommt die Aktie noch einmal deutlicher zurück?

Die Möglichkeit einer zweiten Abwärtswelle innerhalb der laufenden Korrektur muss von den Anlegern weiterhin einkalkuliert werden. In diesem Fall sind in Kürze neue Abgaben zu erwarten und die PayPal-Aktie würde nicht nur das alte Jahr mit niedrigeren Kursen beenden, sondern vermutlich auch das Jahr 2018 schwach beginnen. Das ist die Gefahr, die es für die Bullen aktuell zu verhindern gilt.

Wenn die Käufer ein derartiges Korrekturszenario abwenden und die Range wieder gen Norden verlassen wollen, müssen sie die vor Weihnachten initiierte Aufwärtsbewegung umgehend wieder aufnehmen und sie im neuen Jahr schwungvoll fortsetzen. Sehr wünschenswert wäre, wenn auch endlich wieder etwas mehr Dynamik aufkommen und die Aufwärtsbewegung dadurch steiler und impulsiver verlaufen würde.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.