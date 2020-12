PayPal: Krypto-Partner Paxos will Banklizenz beantragen

Paxos, der Kryptowährungspartner von PayPal, hat einen Antrag beim Office of The Comptroller of the Currency (OCC) eingereicht, um eine Lizenz zur Gründung einer US-Bank zu erhalten.

Der Paxos National Trust – so der geplante Name der Bank – würde seinen Hauptsitz in New York haben laut einem Antrag, aus dem CoinDesk als erstes zitierte.

Lizenz auf Bundesebene

Dan Burstein, CCO und General Counsel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung