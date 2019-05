PayPal: Die Käufer greifen wieder an

Die PayPal-Aktie beendete im September ihren Anstieg mit der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 93,70 US-Dollar. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über. Sie ließ den Kurs bis zum 11. Oktober auf das Niveau von 74,66 US-Dollar zurückfallen. An diese Talfahrt schloss sich im November und Dezember eine Seitwärtsbewegung an, die am 24. Dezember bei 76,70 US-Dollar zur Ausbildung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung