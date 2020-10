PayPal: Immer größer, immer höher!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) hat am Mittwoch mit seinem neu eingeführten “PayPal Pay in 3”-Programm die Verbraucherkreditfazilitäten in Grossbritannien erweitert. Die Kreditfazilität steht für Käufe von bis zu 2.000 € zinslos zur Verfügung und kann in Raten über einen Zeitraum von drei Monaten zurückgezahlt werden.

Was geschah

Die Online-Zahlungsplattform erwartet, dass ihre Markenbekanntheit ihren “jetzt kaufen, später bezahlen”-Dienst im Vergleich zu Konkurrenten im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung