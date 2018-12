PayPal: Greifen die Käufer jetzt wieder an?

Die Marke von 89,00 US-Dollar entwickelt sich für die PayPal-Aktie immer mehr zu einem Problem. In den letzten Wochen sind die Käufer insgesamt viermal an diesem Widerstand gescheitert und zurückgeworfen worden. Zuletzt geschah dies am 13. Dezember. Der jüngste Rückschlag konnte von den Käufern jedoch auf Höhe der 50-Tagelinie bei 84,75 US-Dollar abgefangen werden. Damit konnte auch der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.