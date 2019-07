PayPal: Fängt sich die Aktie nach den Zahlen?

Die PayPal-Aktie glänzte in der ersten Hälfte des Jahres 2019 durch einen mustergültigen Aufwärtstrend und einen beständigen Anstieg auf neue Hochs. Stärkere Korrekturen sah man lange Zeit nicht. Erst Ende Mai und dann wieder in der zweiten Julihälfte setzten stärkere Gewinnmitnahmen ein, sodass die 50-Tagelinie in beiden Korrekturen unterschritten wurde.

Im Juni hielten die Käufer jedoch sogleich wieder dagegen, sodass



