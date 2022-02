Nach PayPal-Crash: Hey, geben wir der Block-Aktie die Chance, uns selbst zu enttäuschen!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) ist am Mittwoch dieser Woche regelrecht gecrasht und offenbar hatte das auch Auswirkungen auf die Block-Aktie (WKN: A143D6). Der US-amerikanische Zahlungsdienstleister und Verfolger, der sich unlängst von Square umbenannt hat, korrigierte um ca. 12,2 %. Ohne Zweifel ist das eine negative Performance.

Aber erst die Spitze des Eisbergs. Die Block-Aktie ist wie viele andere Tech- und trendstarke Wachstumsaktien zuletzt noch deutlicher korrigiert. Das Minus liegt seit dem Rekordhoch von 244 Euro inzwischen bei rund 60 %. Damit ist auch diese Aktie bereits regelrecht gecrasht.

Selbst wenn die PayPal-Aktie eine gewisse Aussagekraft besitzt, so würde ich doch sagen: Geben wir der Block-Aktie die Chance, uns ebenfalls selbst zu enttäuschen. Oder auch zu begeistern. Das Fundament für Letzteres ist durchaus gegeben.

Block-Aktie: Andere Dynamik als bei der PayPal-Aktie!

Im Gegensatz zur PayPal-Aktie kann die Block-Aktie mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen durchaus noch ein rasanteres Wachstum vorweisen. Um die Bitcoin-Erlöse bereinigt steigerte der US-amerikanische Zahlungsdienstleister den Umsatz im vergangenen Quartal um 45 % auf 2,03 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel ist das ein überaus solides Wachstum.

Für ein positives Momentum kann auch die Ergebnisentwicklung bei der Block-Aktie sorgen. Hält das Wachstum, so besteht zumindest die Chance, dass das Nettoergebnis im vierten Quartal erneut positiv ist. Im dritten Quartal des Jahres 2021 schaffte man immerhin einen Wert von 0 Mio. US-Dollar, was den Break-Even erreicht hat. In vorherigen Quartalen ist ein positives Nettoergebnis bereits möglich gewesen.

Wir sehen daher: Im Vergleich zur PayPal-Aktie kann die Dynamik eine ganz andere sein. Der kleinere US-Zahlungsdienstleister kommt trotz seines deutlich zweistelligen Umsatzwachstums im Moment auf eine Marktkapitalisierung von 52,6 Mrd. US-Dollar. Wenn wir diesen Wert mit dem zuletzt erzielten Umsatz in ein Verhältnis setzen, so erhalten wir ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 6,5. Auch das kann die Basis sein, um positiv zu überraschen.

Die Block-Aktie ist daher womöglich von der operativen Entwicklung der PayPal-Aktie berührt. Aber trotzdem sind die Chancen unterschiedlich. Der größere US-Zahlungsdienstleister wies schließlich bedeutend langsamere Wachstumsraten aus. Zudem ist hier die Entwicklung beim Ergebnis je Aktie entscheidender, da Profitabilität bereits länger ein größeres Thema ist.

Am 24. Februar wissen wir mehr!

Etwas gedulden müssen wir uns allerdings noch: Die Block-Aktie präsentiert erst am 24. Februar dieses Jahres ein frisches Zahlenwerk. Eine erste Richtung haben wir durch die Quartalszahlen der PayPal-Aktie bereits bekommen. Hier zeigt sich, dass der breite Markt weiterhin sehr nervös ist, was innovative Wachstumsaktien angeht.

Trotzdem: Die Block-Aktie hat das Potenzial. Oder zumindest die Chance verdient, uns selbst zu enttäuschen. Insofern finde ich das Minus von 12,2 % in Anbetracht der Zahlen für die PayPal-Aktie übertrieben.

Der Artikel Nach PayPal-Crash: Hey, geben wir der Block-Aktie die Chance, uns selbst zu enttäuschen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block und Paypal.

Motley Fool Deutschland 2022